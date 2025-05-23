Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в водной сфере: в КНР реализуется масштабная программа повышения квалификации казахстанских специалистов. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова в Китай, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день обучение в КНР прошли уже 30 казахстанских специалистов, вернувшихся на родину в конце апреля. Сейчас в Китае находится вторая группа — также 30 человек. Они изучают современные методы восстановления и устойчивой эксплуатации водохозяйственных объектов после стихийных бедствий. До конца текущего года обучение пройдут 120 казахстанцев. Программа финансируется китайской стороной.

На встрече с генеральным директором Power China Ван Бинем министр Нуржигитов предложил разработать среднесрочный план системной подготовки кадров в водной отрасли Казахстана.

"Мы готовы к созданию совместных образовательных программ, стажировок и обмену передовыми технологиями. Уверен, это сотрудничество существенно повлияет на устойчивое развитие водного сектора нашей страны", - подчеркнул министр.

В рамках визита делегация также посетила институт Power China Zhongnan в городе Чанша. Министр ознакомился с цифровыми решениями в сфере водного мониторинга и пообщался с участниками текущего учебного семинара.

Программа подготовки реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании между министерствами водного хозяйства двух стран. Документ предусматривает сотрудничество в области рационального использования водных ресурсов, внедрения инновационных технологий и подготовки профильных специалистов.