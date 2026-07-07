Гидросамолет с пассажирами совершил аварийную посадку на реке в Нью-Йорке

В Нью-Йорке гидросамолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку на реку Ист-Ривер. По данным CBS News, на борту находились не менее восьми человек.

Инцидент произошел возле причала на Манхэттене. Спасатели эвакуировали всех пассажиров, двое получили легкие травмы, при этом один из них отказался от медицинской помощи.

Самолет выполнял рейс из Хэмптона. После посадки он некоторое время оставался на плаву, после чего его отбуксировали к причалу.

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что у гидросамолета Kodiak 100 при жесткой посадке сломалась стойка крыла. Причины происшествия выясняются.