В Абайской области сотрудники МЧС оказали помощь подросткам, оказавшимся в открытой воде на неисправном гидроцикле. Инцидент произошёл на озере Алаколь, в районе Маканчи, передает BAQ.KZ.

Во время очередного патрулирования спасатели заметили застрявший гидроцикл примерно в 600 метрах от берега. На водном транспорте находились двое несовершеннолетних.

Оперативно прибыв к месту происшествия, сотрудники МЧС отбуксировали неисправное средство и благополучно доставили подростков на сушу. Медицинская помощь ребятам не потребовалась.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая поломка гидроцикла.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при отдыхе на воде и проверять исправность водной техники перед выходом на озеро.