Гидроцикл отказал посреди озера: подростков спасли на Алаколе
Причиной инцидента стала техническая поломка транспорта.
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В Абайской области сотрудники МЧС оказали помощь подросткам, оказавшимся в открытой воде на неисправном гидроцикле. Инцидент произошёл на озере Алаколь, в районе Маканчи, передает BAQ.KZ.
Во время очередного патрулирования спасатели заметили застрявший гидроцикл примерно в 600 метрах от берега. На водном транспорте находились двое несовершеннолетних.
Оперативно прибыв к месту происшествия, сотрудники МЧС отбуксировали неисправное средство и благополучно доставили подростков на сушу. Медицинская помощь ребятам не потребовалась.
По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая поломка гидроцикла.
Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при отдыхе на воде и проверять исправность водной техники перед выходом на озеро.