В международном аэропорту "Сары-Арка" в Караганде государственные инспекторы по карантину растений выявили нарушение фитосанитарных требований при импорте подкарантинной продукции, передает BAQ.KZ.

В ходе контрольных мероприятий были отобраны образцы из партии роз, поступившей из Эквадора. Общий объём партии составил 50 695 цветов. По результатам экспертизы Карагандинского филиала РГП "Фитосанитария" в срезах роз обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс.

По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело, материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

Комитет по государственному инспекционному контролю Министерства сельского хозяйства РК напомнил всем участникам внешнеэкономической деятельности о строгом соблюдении требований фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны.

Задержание партии роз предотвращает потенциальное распространение опасного вредителя, который может нанести серьёзный ущерб местным культурам и экологии.