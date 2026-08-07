Гигантский бассейн времен Римской империи обнаружили в Турции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Археологи сделали необычную находку в турецкой провинции Айдын. Во время раскопок древнего города Траллес они обнаружили огромный бассейн, построенный около двух тысяч лет назад. По оценкам исследователей, размеры сооружения позволяли одновременно находиться в воде примерно 300 людям.
Для своего времени это был один из крупнейших общественных бассейнов. Сейчас специалисты готовят находку к реставрации. После завершения работ бассейн планируют снова заполнить водой, чтобы посетители смогли увидеть его почти таким, каким он был в античные времена.
Археологи рассчитывают, что восстановленный объект станет одной из главных достопримечательностей древнего Траллеса и позволит туристам буквально прикоснуться к истории двухтысячелетней давности.
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге