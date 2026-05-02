Гигантский флаг «Таза Қазақстан» развернули в Астане

Студенты колледжей и вузов, а также активисты молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT присоединились к акции «Мөлдір бұлақ», проводимой сегодня в Астане в рамках экоинициативы «Таза Қазақстан». Они очистили набережную ручья Акбулак от мусора, сухих листьев и веток, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Организаторы отмечают, что подобные акции уже стали хорошей городской традицией и охватывают все больше территорий.

«В нашем районе, как и во всем городе, проходят массовые мероприятия по очистке территории с участием активных жителей, молодежи. Наводим порядок вдоль улиц, в парках и других общественных местах. Сегодня в рамках акции «Мөлдір бұлақ» акцент сделан на уборке набережной ручья Акбулак. Мероприятие направлено на популяризацию бережного отношения к водным ресурсам и окружающей среде», – отметил специалист отдела внутренней политики акимата столичного района Алматы Ернар Наурызов.

Участники акции признаются: для них это не просто уборка, а возможность подать пример и изменить отношение общества к окружающей среде.

«Участие молодежи в таких акциях способствует формированию экологической ответственности, дисциплины. Мы видим, что наши сверстники становятся примером для своего окружения, и все больше молодых астанчан подключаются к подобным мероприятиям. Мы рады внести значимый вклад в создание комфортной городской среды и призываем бережно относиться к чистоте улиц и других общественных пространств», – подчеркнул активист молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT Сунгат Жеткергенов.

Собранный мусор и ухоженная прибрежная зона ручья стали наглядным результатом общей работы. В завершение акции молодежь развернула большой флаг «Таза Қазақстан», как символ единства, ответственности и общей цели.