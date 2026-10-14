Гигантское месторождение меди в Панаме может возобновить работу

Власти Панамы допустили возможность временного возобновления работы крупного медного рудника Cobre Panama, принадлежащего канадской компании First Quantum Minerals. В государственном отчёте содержится рекомендация начать диалог об открытии предприятия.

Рудник был остановлен в 2023 году после массовых протестов против его эксплуатации. Позднее Верховный суд Панамы признал неконституционным соглашение, на основании которого работало предприятие.

Как сообщает Bloomberg, правительство рассматривает возможность использования доходов от добычи меди для финансирования безопасного закрытия рудника и восстановления окружающей среды.

В отчёте отмечается, что консервация объекта такого масштаба и устранение экологических последствий требуют значительных финансовых затрат. Возобновление добычи могло бы обеспечить необходимые средства для рекультивации земель и проведения природоохранных мероприятий.

При этом возможный перезапуск предприятия остаётся чувствительным вопросом для Панамы: деятельность рудника ранее вызвала масштабные общественные протесты, связанные с экологическими рисками и условиями его эксплуатации.

Для Казахстана и Центральной Азии эта новость имеет экономическое значение. Медь занимает важное место в экспорте Казахстана, поэтому изменения мирового предложения металла могут отражаться на ценах, экспортной выручке и показателях горно-металлургической отрасли. Возможное возобновление работы крупного рудника Cobre Panama способно увеличить предложение меди на мировом рынке и повлиять на ценовую конъюнктуру, что важно для казахстанских производителей и экспортёров.