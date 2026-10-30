Гигантскую карту Казахстана из шерсти представили в Астане
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В Астане представили гигантскую карту Казахстана из натуральной шерсти размером 7 на 4 метра. Работу создавали пять месяцев, а теперь её вместе с коллекцией картин представили на рассмотрение для включения во Всемирную книгу рекордов Global Book of Records. Карту изготовили в технике игольного валяния. К проекту присоединились мастера, педагоги и школьники из разных регионов страны.
По словам автора инициативы, учителя художественного труда Ляззат Атыбай, работа отражает национальные ценности, природное богатство и культурное наследие Казахстана. Вторая часть проекта объединила сотни картин с изображениями казахстанских пейзажей, исторических мест, традиционных орнаментов и известных личностей.
Во время презентации насчитали более 750 работ. Представитель Global Book of Records Куандык Кудайбергенов сообщил, что параметры шерстяной карты проверили на месте. Фото- и видеоматериалы направят в международный офис организации в Шардже для окончательного рассмотрения.
По словам Кудайбергенова, оба проекта планируют включить в новое издание книги рекордов, международную презентацию которого намечено провести в Стамбуле в январе 2027 года.
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