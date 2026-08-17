Гимнастка Акмарал Ерекешева заняла пятое место на чемпионате мира

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне (Германия).

За программу с булавами наша гимнастка набрала 29.400 балла. Ерекешева в итоге заняла пятое место.

Выступление с лентой судьи оценили в 27.350 балла. Этот результат позволил ей финишировать на восьмой позиции.

Добавим, что Акмарал Ерекешева, для которой этот ЧМ стал дебютным на взрослом уровне, ранее стала шестой в индивидуальном многоборье.