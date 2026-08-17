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Гимнастка Акмарал Ерекешева заняла пятое место на чемпионате мира

Спортсменка выступила в финалах упражнений с булавами и лентой.

17 Августа 2026, 03:07
АВТОР
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НОК РК 17 Августа 2026, 03:07
17 Августа 2026, 03:07
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Фото: НОК РК

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). 

За программу с булавами наша гимнастка набрала 29.400 балла. Ерекешева в итоге заняла пятое место. 

Выступление с лентой судьи оценили в  27.350 балла. Этот результат позволил ей финишировать на восьмой позиции. 

Добавим, что Акмарал Ерекешева, для которой этот ЧМ стал дебютным на взрослом уровне, ранее стала шестой в индивидуальном многоборье.

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