Гимнастка Акмарал Ерекешева заняла пятое место на чемпионате мира
Спортсменка выступила в финалах упражнений с булавами и лентой.
17 Августа 2026, 03:07
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17 Августа 2026, 03:0717 Августа 2026, 03:07
139Фото: НОК РК
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне (Германия).
За программу с булавами наша гимнастка набрала 29.400 балла. Ерекешева в итоге заняла пятое место.
Выступление с лентой судьи оценили в 27.350 балла. Этот результат позволил ей финишировать на восьмой позиции.
Добавим, что Акмарал Ерекешева, для которой этот ЧМ стал дебютным на взрослом уровне, ранее стала шестой в индивидуальном многоборье.
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