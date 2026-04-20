Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала бронзовую медаль Кубка мира в Баку
Сегодня 2026, 07:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
107Фото: Министерство туризма и спорта РК
В столице Азербайджана Баку завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Казахстанка Акмарал Ерекешева выступила в двух финалах, передает BAQ.KZ.
Как рассказали в министерстве туризма и спорта, в упражнениях с лентой наша гимнастка завоевала бронзовую медаль, в упражнениях с обручем заняла 6-место.
Финал, лента:
1 место Дарья Варфоломеева - 28.800 балла
2 место София Раффаэли - 28.500
3 место Акмарал Ерекешева - 27.000
