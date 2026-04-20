  • Главная
  • Новости
Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала бронзовую медаль Кубка мира в Баку

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В столице Азербайджана Баку завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Казахстанка Акмарал Ерекешева выступила в двух финалах, передает BAQ.KZ.

Как рассказали в министерстве туризма и спорта, в упражнениях с лентой наша гимнастка завоевала бронзовую медаль, в упражнениях с обручем заняла 6-место.

Финал, лента:

1 место Дарья Варфоломеева - 28.800 балла
2 место София Раффаэли - 28.500
3 место Акмарал Ерекешева - 27.000

Наверх