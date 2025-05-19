В столице на глазах у зрителей во время циркового шоу произошёл инцидент — гимнастка сорвалась с высоты, передаёт BAQ.KZ.

Видео с места происшествия разлетеловь по соцсетям.

На кадрах видно, как после падения артистку унесли со сцены на руках.

Медицинская бригада быстро прибыла на место и госпитализировала пострадавшую.

В управлении здравоохранения столицы сообщили, что у девушки диагностированы травма головы и сотрясение мозга. Её состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное.

"Сейчас пациентка находится в отделении политравмы. Состояние стабильное", - добавили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.