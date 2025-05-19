Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового выступления в Астане
Вчера, 13:47
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Вчера, 13:47Вчера, 13:47
219Фото: pexels.com
В столице на глазах у зрителей во время циркового шоу произошёл инцидент — гимнастка сорвалась с высоты, передаёт BAQ.KZ.
Видео с места происшествия разлетеловь по соцсетям.
На кадрах видно, как после падения артистку унесли со сцены на руках.
Медицинская бригада быстро прибыла на место и госпитализировала пострадавшую.
В управлении здравоохранения столицы сообщили, что у девушки диагностированы травма головы и сотрясение мозга. Её состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное.
"Сейчас пациентка находится в отделении политравмы. Состояние стабильное", - добавили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
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