В Павлодарской области Казахстана начнётся производство молока типа A2 - продукта, который обладает улучшенной усвояемостью и безопасностью для людей с чувствительностью к обычному коровьему молоку, передает BAQ.KZ. Этот проект стал возможен благодаря завозу в страну племенного поголовья коров с подтверждённым генотипом A2A2, что позволяет производить молоко без белка A1, известного своими аллергенными свойствами.

Гипоаллергенное молоко A2 уже успешно производится и пользуется спросом в таких странах, как Новая Зеландия, Япония, ОАЭ, Франция и Германия. Однако на рынках СНГ, в том числе в России и Казахстане, этот продукт пока представлен в ограниченном объёме.

По данным клинических исследований, белок бета-казеин A1, который содержится в обычном молоке, может вызывать неприятные реакции у людей с непереносимостью традиционного молока. Молоко A2, напротив, не содержит этого белка, что делает его гораздо более безопасным и доступным для людей, страдающих аллергиями.

С запуском новой производственной линии Казахстан получит возможность развивать полноценный сектор гипоаллергенных молочных продуктов, что будет способствовать улучшению продовольственной безопасности и здоровья населения.