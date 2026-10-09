Гитлер Муссолини стал виртуальным победителем выборов мэра в Перу

В Перу кандидат с необычным именем Гитлер Муссолини Симеон Флорес стал фактическим победителем выборов мэра района Керопалька в регионе Уануко.

По данным избирательных органов Перу, после обработки 100% протоколов кандидат от партии Ahora Nación получил 229 голосов, или 34,54%. Его ближайший соперник набрал 204 голоса, или 30,77%. Пока Симеон Флорес называется виртуальным победителем – окончательный статус зависит от завершения избирательных процедур.

Внимание СМИ привлекло имя политика. Гитлер и Муссолини – его официальные имена, а Симеон Флорес – фамилии. Данные кандидата с таким полным именем опубликованы на официальном портале Национального жюри по выборам Перу.

Подобный случай для Перу не первый. В 2018 году выборы мэра района Юнгар выиграл Гитлер Альба Санчес. Во время той кампании он говорил, что отец дал ему это имя, не зная исторического контекста. При этом возражение против его кандидатуры тогда подавал гражданин по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде – он не был соперником Альбы на выборах.