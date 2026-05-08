Глава Аэрокосмического комитета раскрыл детали запуска ракеты-носителя «Сункар»

30 апреля 2026 года на Байконуре состоялся успешный первый испытательный пуск ракеты-носителя «Сункар» («Союз-5») с космического ракетного комплекса «Байтерек». Председатель Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов рассказал о подготовке к старту, отмене запуска за минуту до пуска и дальнейших планах по проекту.

По словам Баубека Оралмагамбетова, успешному старту предшествовала длительная совместная работа казахстанской и российской сторон. Оператором наземного комплекса выступало АО «СП «Байтерек».

«30 апреля т.г. совместным казахстанско-российским пусковым расчётом успешно произведён первый испытательный пуск новой РН», – сообщил глава комитета на официальный запрос редакции.

Он отметил, что после сборки и испытаний ракеты на техническом комплексе 31 марта носитель был вывезен на стартовый комплекс «Байтерек», где специалисты начали совместные проверки оборудования.

«На стартовом комплексе проведены операции по установке РН на стартовый стол, после чего начаты совместные проверки наземного оборудования с бортовой аппаратурой РН», – заявил Оралмагамбетов.

По его словам, во время подготовки проводилась практическая отладка программного обеспечения управления технологическими системами, поскольку в проекте использовались новые технические решения.

Отдельно глава Аэрокосмического комитета рассказал о неудачной попытке запуска 29 апреля.

«За минуту до пуска (до включения двигателя) в автоматическом режиме была выдана команда на отмену пуска. В тот же день в штатном режиме был произведён слив топлива, предусмотренный технологическим процессом, а также устранены замечания по программному обеспечению», – сообщил он.

Повторный запуск 30 апреля завершился успешно. По данным комитета, в ходе полёта все ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчётную орбиту.

Оралмагамбетов подчеркнул, что проведённый пуск подтвердил техническую готовность как новой ракеты-носителя, так и модернизированного комплекса «Байтерек» к дальнейшим испытаниям и эксплуатации.

«Планируется проведение ещё двух испытательных пусков РН и ввод в 2028 году КРК «Байтерек» в эксплуатацию. Стоимость проекта «Байтерек», закрепленная в республиканском бюджете, составляет 90,8 млрд тенге», - добавил председатель комитета.

Напомним, что запуск проекта несколько раз переносился. Изначально первый испытательный старт «Союз-5» ожидался в декабре 2025 года, затем сроки сдвинули на первый квартал 2026 года. Позже основной датой запуска называли 27 марта 2026 года, однако старт переносили из-за дополнительных проверок оборудования и подготовки инфраструктуры. Непосредственно 29 апреля запуск был автоматически отменён за минуту до старта.