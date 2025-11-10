Генеральный директор BBC Тим Дэйви и руководитель BBC News Дебора Тернесс покинули свои должности после обвинений в некорректном монтаже речи Дональда Трампа в программе Panorama, что вызвало критику Белого дома и общественный резонанс, передает BAQ.kz.

Как пишет DW Генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала, связанного с отредактированной речью Дональда Трампа, показанной в октябре прошлого года в программе Panorama. Об этом корпорация сообщила 9 ноября.

Согласно опубликованным газетой The Telegraph материалам внутренней служебной записки, эпизод был смонтирован так, что создавалось впечатление, будто Трамп поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. Белый дом обвинил BBC в распространении "фейковых новостей".

Тим Дэйви, проработавший в BBC 20 лет, заявил, что берёт на себя ответственность за допущенные ошибки. Он подчеркнул, что корпорация должна оставаться "прозрачной и подотчётной". Точные сроки его ухода будут согласованы с советом директоров для обеспечения плавной передачи руководства.

Дебора Тернесс, в свою очередь, отметила, что скандал уже наносит ущерб репутации BBC, но отвергла обвинения в политической предвзятости News-подразделения.

Новый руководитель будет назначен в ближайшие месяцы.