Глава британского QAA: Казахстан создаёт основу для международного признания дипломов
Роб Страуд подчеркнул, что Казахстан вовремя осознал значение искусственного интеллекта в высшем образовании.
В Астане в рамках Международного форума стратегических партнёров "Казахстан — территория академических знаний" обсуждают будущее высшего образования и роль Казахстана в мировой академической системе. Исполнительный директор Британского агентства по обеспечению качества (QAA) Роб Страуд рассказал BAQ.KZ, почему Казахстан способен стать образовательным центром Центральной Азии и как искусственный интеллект меняет подход к качеству обучения.
По словам Роба Страуда, интерес к транснациональному образованию в Казахстане стремительно растёт, а государство последовательно выстраивает механизмы академического контроля.
"Мы видим сильное стремление со стороны министерства и Президента, чтобы Казахстан стал международным хабом образования. И важно, что за этой амбицией стоит реальная работа – создание надёжных механизмов качества, которые обеспечивают высокий уровень обучения для студентов не только из Казахстана, но и из других стран", - отметил эксперт.
QAA совместно с Британским советом разработала рамку обеспечения качества транснационального образования для казахстанских университетов.
"Эта рамка пока носит добровольный характер, но она позволяет вузам самостоятельно оценивать качество партнёрских программ и повышать результаты обучения. Она охватывает весь путь студента – от поступления и обучения до оценки и выпуска", - пояснил Страуд.
"ИИ влияет на всё – от методов преподавания до системы оценки знаний. И очень важно, что Казахстан уже сегодня обсуждает, как встроить эти технологии в систему высшего образования. Это позволит выпускникам казахстанских вузов быть конкурентоспособными в глобальной экономике", - сказал он.
По словам представителя QAA, агентство уже завершило первый этап проекта и в 2025–2026 годах перейдёт к следующей фазе – разработке практических рекомендаций для вузов.
"Мы создали принципы и практики, которые объединяют опыт казахстанских университетов и международные стандарты. Теперь вместе с партнёрами мы готовим дополнительные руководства, чтобы университеты могли применять их как можно скорее", - сообщил Страуд.
Эксперт подчеркнул, что Казахстан демонстрирует сбалансированный подход – сочетание национальных особенностей с лучшими мировыми практиками:
"Вы не просто перенимаете стандарты, вы адаптируете их, развивая собственную культуру качества. Это важный шаг к тому, чтобы казахстанские университеты стояли наравне с ведущими мировыми учреждениями", - заключил он.
