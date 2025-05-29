Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюй выступил на пленарной сессии Астанинского международного форума с вдохновляющей речью о важности совместной работы ради устойчивого будущего, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я рад быть с вами сегодня на этой важной площадке, которая вдохновляет на смелые идеи и сотрудничество во времена глобальных вызовов. Только совместными усилиями, вместе обучаясь и обмениваясь опытом, мы можем создать будущее, основанное на разуме, а не просто на декларациях", – подчеркнул глава FAO.

Цюй Дунъюй напомнил, что в этом году FAO отмечает 80-летие своей деятельности. Организация была создана сразу после Второй мировой войны как ответ на глобальные угрозы голода и бедности.

"Это 80 лет коллективных действий ради глобальной продовольственной безопасности, правосудия и базовых прав человека. Мы и дальше будем работать сообща, чтобы укреплять сотрудничество и достигать реальных результатов", – отметил он.

Особое внимание в своей речи глава FAO уделил Центральной Азии. По его словам, этот регион имеет уникальное геостратегическое значение, богат ресурсами и возможностями, но одновременно уязвим к климатическим и экономическим рискам.

"Центральная Азия – это перекресток не только географический, но и климатический, экономический. Здесь мы видим не только вызовы, но и огромные перспективы. Казахстан, как самая большая страна региона, играет ключевую роль как в региональной стабильности, так и в продвижении устойчивого развития", – отметил он.

Глава FAO подчеркнул необходимость объединения усилий правительств, бизнеса, гражданского общества и международных организаций для инвестиций в продовольственную инфраструктуру, инновации и адаптацию к климатическим изменениям.

"Наша 10-летняя программа с Казахстаном уже приносит результаты, и мы готовы продлить это партнерство еще на 10 лет. Когда мы будем отмечать 100-летие FAO, я уверен, что сможем с гордостью сказать: мы действовали, а не наблюдали", – заявил Цюй Дунъюй.

Он также отметил важность инклюзивности, роли женщин и молодежи, а также культурных и гуманитарных аспектов устойчивого развития.

"Мы должны работать не только с нормами, но и с человеческой стороной перемен, поддерживая женщин, молодёжь и сообщества. Казахстан уже демонстрирует лидерство в этом направлении", – сказал Цюй Дунъюй.

В завершение глава FAO выразил уверенность, что партнерство с Казахстаном и другими странами региона поможет превратить Центральную Азию в пример устойчивого развития на глобальном уровне.