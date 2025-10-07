Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов опроверг информацию, которая появилась в социальных сетях о том, что якобы 30% медицинских работников в Казахстане оказались незастрахованными в системе ОСМС, несмотря на удержания из их зарплат, передает BAQ.KZ.

По его словам, летом действительно фиксировались отдельные случаи задержек по заработной плате в ряде медицинских организаций, что повлияло и на перечисление обязательных взносов в ОСМС.

"Такие ситуации действительно были, но это точно не 30% медработников. В отдельных организациях, когда возникали задержки по линии ГОБМП, главные врачи принимали решение выплатить сотрудникам основную заработную плату, а взносы перечисляли позже. В таких случаях сотрудники временно теряли статус застрахованных, поскольку система автоматически фиксирует отсутствие взносов", - пояснил Кульсеитов.

