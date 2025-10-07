Пенсионные накопления нельзя будет тратить только на стоматологию, сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.

"По другим направлениям, оптимизация или сокращение услуг не планируется - они будут предоставляться в полном объеме", - сказала министр.

По ее словам, было выведено более 780 миллиардов тенге, из них почти 222 миллиарда — через один регион, фактически через 20 клиник, которые провели через себя треть этих средств.

Средства использовались по семи направлениям: лечение орфанных заболеваний, офтальмологические операции, реконструктивные операции и другие.

"На сегодняшний день исключены только стоматологические услуги - в связи с тем, возбужденно несколько уголовных дел и выявленными нарушениями", - сказала министр.

Ранее в Минздраве сообщили, что предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и предотвращение злоупотреблений в сфере здравоохранения.