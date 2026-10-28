Глава государства: Без единства и согласия невозможны никакие реформы и движение вперед
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. Глава государства отметил задачи об улучшении социально-экономического положения страны, передает BAQ.KZ.
«Сегодня я поделюсь своими мыслями об улучшении социально-экономического положения нашей страны, остановлюсь на предстоящих целях и задачах.
Откровенно говоря, на сегодняшний день еще не все вопросы, связанные с защитой нашей независимости и суверенитета, полностью решены. Это означает, что перед нами стоит немало актуальных задач.
Для успешного выполнения этой работы прежде всего необходимо согласие во всем нашем обществе. Совершенно очевидно, что без единства и согласия невозможны никакие реформы и движение вперед.
Сейчас, когда глобальные вызовы приобрели гораздо более опасный характер, нам необходимо уделять первостепенное внимание требовательности и дисциплине в обществе», - сказал Глава государства.
Президент также отметил, что между крупнейшими влиятельными государствами возник глубокий кризис взаимного доверия. Также он отметил, что значительно возросли неконтролируемые, неупорядоченные миграционные потоки.
Глава государства также отметил, что значение международного права снизилось.
«Современный мир вступил в эпоху неопределённости, и среди политиков и экспертов нет единого мнения о том, каким будет его будущее.
Не будет преувеличением сказать, что всё мировое сообщество живёт в эпоху потрясений. Столь сложной и непредсказуемой ситуации не было даже во времена холодной войны».
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