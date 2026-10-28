Глава государства: Без единства и согласия невозможны никакие реформы и движение вперед

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. Глава государства отметил задачи об улучшении социально-экономического положения страны, передает BAQ.KZ.

«Сегодня я поделюсь своими мыслями об улучшении социально-экономического положения нашей страны, остановлюсь на предстоящих целях и задачах.

Откровенно говоря, на сегодняшний день еще не все вопросы, связанные с защитой нашей независимости и суверенитета, полностью решены. Это означает, что перед нами стоит немало актуальных задач.

Для успешного выполнения этой работы прежде всего необходимо согласие во всем нашем обществе. Совершенно очевидно, что без единства и согласия невозможны никакие реформы и движение вперед.

Сейчас, когда глобальные вызовы приобрели гораздо более опасный характер, нам необходимо уделять первостепенное внимание требовательности и дисциплине в обществе», - сказал Глава государства.