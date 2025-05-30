Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал специальное интервью ближневосточному телеканалу Al Jazeera. В нём он вновь прокомментировал свою позицию по модернизации современной международной институциональной архитектуры, об этом в своем телеграм канале сообщил политолог Газиз Абишев, передает BAQ.KZ со ссылкой на канал.

"Напомним, что глава казахстанского государства в течение нескольких лет говорит о необходимости реформы Совета Безопасности ООН и укреплении роли средних держав. В частности - об увеличении числа постоянных членов СБ, включении в его состав таких стран, как Германия, увеличении представительства региональных держав из разных частей планеты.



Видимо, речь идёт не об изменении ради изменений, но о том, чтобы изменения позволили международным институтам выжить. Если они не перестроятся, то им грозит неизбежное отмирание на фоне обострения международного прагматизма и национального эгоизма отдельных стран, не доверяющих заводимым в тупик бескомпромиссной позицией великих держав структурам.



Об этом и говорит Токаев в интервью Al Jazeera: "Система мультилатерализма слабеет. Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом: ему недостает как власти, так и воли для решения ключевых международных проблем. Безусловно, это серьезный вызов. Именно поэтому я считаю, что такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основных международных проблем. Казахстан твердо выступает за реформу Организации Объединенных Наций. Когда Организация только создавалась, в нее входило 51 государство. Это были страны-основатели ООН. Сейчас в составе организации уже 193 члена".



Между тем, Казахстан в условиях меняющегося мира не слишком сильно меняет свою внешнюю политику. Она изначально носила прагматичный многовекторный характер. В некотором смысле, новые реалии догоняют казахстанское видение международных отношений. "С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Мы уделяем приоритетное внимание диверсификации транспортных маршрутов", - отметил казахстанский лидер. По его словам, Казахстан намерен извлекать максимальную выгоду из всех больших проектов. Ключевой принцип - крепкие отношения с соседями, открытость в взаимодействию со всем миром", - написал в своем посте Абишев.