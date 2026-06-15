Глава государства дал поручений министру обороны

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.



Глава государства заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за прошедший период 2026 года, мерах по обеспечению социальной защиты военнослужащих и укрепление престижа воинской службы.



Даурен Косанов представил информацию о состоянии боевой подготовки Вооруженных сил, мероприятиях в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, развитии автоматизированных систем управления и цифровой инфраструктуры оборонного ведомства.



Отдельно была затронута подготовка к стратегическим командно-штабным учениям "Батыл тойтарыс – 2026", направленным на усиление слаженности органов военного управления и наращивание боевого потенциала войск.



Также министр проинформировал об успешном завершении миссии второго национального контингента на Голанских высотах и ротации третьего контингента, а также о высокой международной оценке вклада военнослужащих Казахстана в поддержание мира и безопасности.



Глава ведомства доложил о ходе призывной кампании и деятельности по повышению статуса военнослужащих.

Особое внимание было уделено вопросам воспитательной работы с подрастающим поколением, в частности, подготовке к Международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын-2026», который пройдет с 21 по 27 июня в Бурабае.

Президент поставил перед министром обороны ряд задач, направленных на укрепление боеготовности Вооруженных сил, совершенствование системы военной подготовки и обеспечение цифровой трансформации армии.