Президент отметил что, сегодня усиливается мировая конкуренция в области искусственного интеллекта, и у ЕАЭС имеется исторический шанс включиться в этот глобальный процесс, передает BAQ.KZ.

"На мой взгляд, важно своевременно использовать окно возможностей, чтобы упрочить нашу роль в формирующемся цифровом миропорядке. Безусловно, искусственный интеллект несет и вызовы, характерные для любой технологической революции. Это такие риски, как неравенство в доступе к технологиям, сокращение традиционных рабочих мест, ограничение цифрового суверенитета, включая зависимость от глобальных цифровых монополий. Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран могут выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания", – подчеркнул Президент.

Глава государства предложил в рамках председательствования Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проводимой Казахстаном работе по укреплению потенциала в данной стратегически важной сфере.