Глава государства: ЕАЭС должен занять лидирующие позиции в развитии ИИ
Касым-Жомарт Токаев озвучил планы по запуску суперкомпьютера и созданию законодательства по ИИ.
Вчера, 22:18
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Вчера, 22:18Вчера, 22:18
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Президент отметил что, сегодня усиливается мировая конкуренция в области искусственного интеллекта, и у ЕАЭС имеется исторический шанс включиться в этот глобальный процесс, передает BAQ.KZ.
"На мой взгляд, важно своевременно использовать окно возможностей, чтобы упрочить нашу роль в формирующемся цифровом миропорядке. Безусловно, искусственный интеллект несет и вызовы, характерные для любой технологической революции. Это такие риски, как неравенство в доступе к технологиям, сокращение традиционных рабочих мест, ограничение цифрового суверенитета, включая зависимость от глобальных цифровых монополий. Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран могут выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания", – подчеркнул Президент.
Глава государства предложил в рамках председательствования Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.
Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проводимой Казахстаном работе по укреплению потенциала в данной стратегически важной сфере.
"Мы последовательно развиваем национальную цифровую инфраструктуру и в самое ближайшее время запускаем суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью. Его ресурсы будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач. В Казахстане создан Совет по развитию искусственного интеллекта, планируется принятие профильного закона. Эти шаги нацелены на формирование в нашей стране прочной институциональной основы для применения искусственного интеллекта", – сказал он.
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