  • 17 Октября, 16:51

ISO отмечает прогресс Казахстана в цифровизации и стандартизации

Токаев встретился с Генсеком ISO.

Сегодня, 16:35
47

Глава государства принял Генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухику, передает BAQ.KZ.

Приветствуя гостя в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная организация по стандартизации – это авторитетный институт, формирующий основы глобальной торговли, инноваций и устойчивого развития.

Глава государства отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие.  

В свою очередь Серхио Мухика высоко оценил усилия Казахстана по развитию национальной системы стандартизации и цифровых технологий, отметив активное участие страны в деятельности организации и готовность к внедрению международных стандартов.  

Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества и развитии новых направлений совместной работы.

