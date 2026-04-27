Глава государства и Президент Израиля провели встречу в узком составе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Израиля Ицхак Герцог провели встречу в узком составе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал лидера Израиля, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

«Хотел бы отметить, что Ваш уважаемый отец Хаим Герцог, бывший Президент Государства Израиль, был одним из главных архитекторов отношений между нашими странами. На протяжении многих лет, начиная с 1992 года, мы поддерживаем очень тесные, исключительно дружественные отношения. Достигнуты значительные результаты в нашем взаимном сотрудничестве, прежде всего, в экономике, а также в политике. Хотел бы также подчеркнуть, что Казахстан принял решение присоединиться к Соглашениям Авраама. Этот шаг символизирует нашу готовность и намерение внести вклад в стабилизацию отношений между странами Ближнего Востока и Израилем. Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен, и его необходимо в полной мере использовать», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Израиля подчеркнул, что для него большая честь находиться в Акорде, продолжая путь его отца Хаима Герцога, посетившего Казахстан в 1993 году.

«Посещение Казахстана было моей давней и искренней мечтой. Я много слышал о красоте природы Вашей страны и замечательной культуре казахского народа. Со мной прибыла представительная делегация отраслевых экспертов, способных придать импульс нашему партнерству, особенно в сфере высоких технологий. Потенциал нашего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху, поистине огромен», – сказал Ицхак Герцог.

Президент Израиля также приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета Мира.