Глава государства и Президент Израиля провели встречу в узком составе
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Израиля Ицхак Герцог провели встречу в узком составе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал лидера Израиля, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.
«Хотел бы отметить, что Ваш уважаемый отец Хаим Герцог, бывший Президент Государства Израиль, был одним из главных архитекторов отношений между нашими странами. На протяжении многих лет, начиная с 1992 года, мы поддерживаем очень тесные, исключительно дружественные отношения. Достигнуты значительные результаты в нашем взаимном сотрудничестве, прежде всего, в экономике, а также в политике. Хотел бы также подчеркнуть, что Казахстан принял решение присоединиться к Соглашениям Авраама. Этот шаг символизирует нашу готовность и намерение внести вклад в стабилизацию отношений между странами Ближнего Востока и Израилем. Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен, и его необходимо в полной мере использовать», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Израиля подчеркнул, что для него большая честь находиться в Акорде, продолжая путь его отца Хаима Герцога, посетившего Казахстан в 1993 году.
«Посещение Казахстана было моей давней и искренней мечтой. Я много слышал о красоте природы Вашей страны и замечательной культуре казахского народа. Со мной прибыла представительная делегация отраслевых экспертов, способных придать импульс нашему партнерству, особенно в сфере высоких технологий. Потенциал нашего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху, поистине огромен», – сказал Ицхак Герцог.
Президент Израиля также приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета Мира.
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- В Алматы водитель грузовика погиб после ДТП с опрокидыванием