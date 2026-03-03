В области Абай состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!» с местными жителями. В ходе обсуждения Государственный советник РК Ерлан Карин подробно рассказал о процессе подготовки проекта новой Конституции, передает BAQ.kz.

По его словам, Президент принимал личное участие в разработке документа и внимательно изучал каждую инициативу, внесённую в рамках парламентских и конституционных реформ.

«Глава государства лично и детально изучил каждое предложение в рамках парламентских и конституционных реформ. Благодаря многолетнему опыту работы в Парламенте, Правительстве и международных организациях, Президент глубоко понимает все нюансы и специфику работы с документами. Он осознает вес каждого слова и подходит к делу с предельной тщательностью», - заявил Ерлан Карин.

Госсоветник подчеркнул, что значительная часть концептуальных изменений в Основной закон была инициирована непосредственно Президентом. В частности, речь идёт о содержательном обновлении Преамбулы и введении дополнительных правовых механизмов защиты граждан.

«Большая часть ключевых концептуальных положений новой Конституции была предложена непосредственно Касым-Жомартом Кемелевичем. К примеру: новая Преамбула была разработана на основе концептуальных тезисов Президента. Глава государства является автором целого ряда норм и новаторских инициатив, направленных на защиту интересов наших граждан», – отметил он.

В качестве примера Ерлан Карин привёл инициативу, направленную на усиление гарантий жилищных прав казахстанцев. Он напомнил, что 10 февраля на расширенном заседании Правительства Президент предложил закрепить в Конституции норму о запрете выселения граждан из жилья без решения суда.

Подводя итоги встречи, Государственный советник заявил, что обновлённая Конституция отражает стратегическое видение Президента по развитию страны.