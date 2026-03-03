Глава государства лично и детально изучил каждое предложение – Карин о проекте новой Конституции
Значительная часть концептуальных изменений в Основной закон была инициирована также Президентом.
В области Абай состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!» с местными жителями. В ходе обсуждения Государственный советник РК Ерлан Карин подробно рассказал о процессе подготовки проекта новой Конституции, передает BAQ.kz.
По его словам, Президент принимал личное участие в разработке документа и внимательно изучал каждую инициативу, внесённую в рамках парламентских и конституционных реформ.
«Глава государства лично и детально изучил каждое предложение в рамках парламентских и конституционных реформ. Благодаря многолетнему опыту работы в Парламенте, Правительстве и международных организациях, Президент глубоко понимает все нюансы и специфику работы с документами. Он осознает вес каждого слова и подходит к делу с предельной тщательностью», - заявил Ерлан Карин.
Госсоветник подчеркнул, что значительная часть концептуальных изменений в Основной закон была инициирована непосредственно Президентом. В частности, речь идёт о содержательном обновлении Преамбулы и введении дополнительных правовых механизмов защиты граждан.
«Большая часть ключевых концептуальных положений новой Конституции была предложена непосредственно Касым-Жомартом Кемелевичем. К примеру: новая Преамбула была разработана на основе концептуальных тезисов Президента. Глава государства является автором целого ряда норм и новаторских инициатив, направленных на защиту интересов наших граждан», – отметил он.
В качестве примера Ерлан Карин привёл инициативу, направленную на усиление гарантий жилищных прав казахстанцев. Он напомнил, что 10 февраля на расширенном заседании Правительства Президент предложил закрепить в Конституции норму о запрете выселения граждан из жилья без решения суда.
Подводя итоги встречи, Государственный советник заявил, что обновлённая Конституция отражает стратегическое видение Президента по развитию страны.
«В обновленной Конституции нашли свое отражение основные принципы политического курса Президента, а также его видение развития общества и государства. Поэтому мы можем с полной уверенностью утверждать, что Глава государства является главным автором и инициатором Конституции», – сказал Госсоветник.
