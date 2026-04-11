Глава государства наградил известных ученых
Глава государства пожелал семье известных востоковедов творческих успехов и благополучия.
Сегодня 2026, 11:27
138Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении генерального директора Института востоковедения имени Р. Сулейменова, доктора филологических наук, профессора Дукена Масимханулы орденом «Барыс» III степени, а также о присвоении филологу Айнур Абиденкызы почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», передает BAQ.KZ.
Высокие награды присуждены за их значительный вклад в развитие востоковедения, фундаментальные исследования в области синологии, введение в научный оборот новых источников по истории нашей страны, популяризацию культурных ценностей и особые заслуги в укреплении исторических связей между Казахстаном и Китаем.
В этой связи Президент направил ученым поздравительную телеграмму, в которой отмечается, что данными наградами отмечены результаты их многолетней плодотворной научной деятельности.
