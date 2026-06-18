Указом Президента Казахстана за большой вклад в развитие отечественной медицины и многолетний труд по охране здоровья населения государственными наградами отмечены врачи, ученые, руководители медицинских организаций и специалисты системы здравоохранения со всей страны.

Орден "Барыс" II степени

Болатбек Баймаханов – председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова (Алматы).

Орден "Парасат"

Рамазан Бектурганов – директор Областной офтальмологической больницы Туркестанской области;

– директор Областной офтальмологической больницы Туркестанской области; Ульфат Боромбаев – заведующий отделением Павлодарского областного онкологического диспансера;

– заведующий отделением Павлодарского областного онкологического диспансера; Абилмажит Нысанов – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением Казахского республиканского лепрозория;

– заведующий Тасбугетским диспансерным отделением Казахского республиканского лепрозория; Айгуль Толепбергенова – начальник отдела Национального центра нейрохирургии (Астана).

Орден "Құрмет"

Награды удостоены:

Зият Абдел – ведущий научный сотрудник Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева;

– ведущий научный сотрудник Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева; Аргын Бидайбаев – директор многопрофильной больницы Темиртау;

– директор многопрофильной больницы Темиртау; Нуржамал Бимаганбетова – заведующая отделением Джангельдинской районной больницы;

– заведующая отделением Джангельдинской районной больницы; Павел Богославский – заместитель директора многопрофильной больницы №2 Караганды;

– заместитель директора многопрофильной больницы №2 Караганды; Сагит Имангазинов – профессор Медицинского университета Семей;

– профессор Медицинского университета Семей; Лаура Исабекова – медицинский директор Поликлиники №5 Костаная;

– медицинский директор Поликлиники №5 Костаная; Александр Колеснев – заведующий отделением Национального научного онкологического центра;

– заведующий отделением Национального научного онкологического центра; Ермагамбет Куатбаев – директор Городского кардиологического центра Алматы;

– директор Городского кардиологического центра Алматы; Амангельды Кулимбетов – профессор КазНМУ имени Асфендиярова;

– профессор КазНМУ имени Асфендиярова; Гульнара Мустафинова – директор департамента University Medical Center;

– директор департамента University Medical Center; Рысты Нурланова – консультант Республиканского высшего медицинского колледжа;

– консультант Республиканского высшего медицинского колледжа; Акмарал Савхатова – врач КазНИИ онкологии и радиологии;

– врач КазНИИ онкологии и радиологии; Газиза Смагулова – руководитель кафедры Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова;

– руководитель кафедры Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова; Дархан Сыбанбаев – директор Жамбылской многопрофильной центральной районной больницы;

– директор Жамбылской многопрофильной центральной районной больницы; Сауле Туруспекова – заведующая кафедрой КазНМУ имени Асфендиярова;

– заведующая кафедрой КазНМУ имени Асфендиярова; Райгуль Уалиева – заведующая лабораторией филиала Национального центра экспертизы по ВКО;

– заведующая лабораторией филиала Национального центра экспертизы по ВКО; Константин Хаиров – руководитель хирургического блока Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Медаль "Ерен еңбегі үшін"

Награждены:

Женис Балжанов – заведующий отделением многопрофильной городской больницы №1 Астаны;

– заведующий отделением многопрофильной городской больницы №1 Астаны; Олжас Бекарисов – директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Н.Д. Батпенова;

– директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Н.Д. Батпенова; Мира Бердешева – главная медицинская сестра городской поликлиники №5 Уральска;

– главная медицинская сестра городской поликлиники №5 Уральска; Алия Джумахаева – заместитель директора городской многопрофильной больницы №2 Астаны;

– заместитель директора городской многопрофильной больницы №2 Астаны; Серик Карибай – заведующий отделением Национального центра нейрохирургии;

– заведующий отделением Национального центра нейрохирургии; Рамиль Мустафин – медицинский директор ТОО "Астана Эколайф";

– медицинский директор ТОО "Астана Эколайф"; Вячеслав Огай – профессор Национального центра биотехнологии;

– профессор Национального центра биотехнологии; Дмитрий Тё – заведующий отделением многопрофильной областной больницы Северо-Казахстанской области.

Медаль "Шапағат"

Награды получили:

Сая Амангелдіқызы – управляющий директор Национального центра детской реабилитации;

– управляющий директор Национального центра детской реабилитации; Александр Дигай – старший ординатор Национального научного онкологического центра;

– старший ординатор Национального научного онкологического центра; Гулжазира Дюсекенова – руководитель службы областного перинатального центра области Абай;

– руководитель службы областного перинатального центра области Абай; Алексей Ким – врач Атырауской областной детской больницы;

– врач Атырауской областной детской больницы; Ермек Мухамедиев – директор Акмолинского областного центра крови;

– директор Акмолинского областного центра крови; Азамат Оразалинов – заведующий отделением многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Присвоено:

Валерию Бенберину – заместителю начальника отдела Больницы Медицинского центра Управления делами Президента.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

Присвоено:

Рахат Байгошкаровой – ветерану здравоохранения;

– ветерану здравоохранения; Жапырак Епеновой – директору Областного перинатального центра Мангистауской области;

– директору Областного перинатального центра Мангистауской области; Раушан Карабаевой – директору Больницы Медицинского центра Управления делами Президента;

– директору Больницы Медицинского центра Управления делами Президента; Сауле Кисиковой – советнику директора Больницы Медицинского центра Управления делами Президента.

Всего государственными наградами и почетными званиями отмечены более 40 представителей системы здравоохранения Казахстана.