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Глава государства наградил медицинских работников в преддверии профессионального праздника

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены врачи, ученые, руководители медицинских организаций и специалисты здравоохранения из разных регионов страны.

Сегодня 2026, 13:19
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Акорда Сегодня 2026, 13:19
Сегодня 2026, 13:19
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Фото: Акорда

Указом Президента Казахстана за большой вклад в развитие отечественной медицины и многолетний труд по охране здоровья населения государственными наградами отмечены врачи, ученые, руководители медицинских организаций и специалисты системы здравоохранения со всей страны.

Орден "Барыс" II степени

  • Болатбек Баймаханов – председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова (Алматы).

Орден "Парасат"

  • Рамазан Бектурганов – директор Областной офтальмологической больницы Туркестанской области;
  • Ульфат Боромбаев – заведующий отделением Павлодарского областного онкологического диспансера;
  • Абилмажит Нысанов – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением Казахского республиканского лепрозория;
  • Айгуль Толепбергенова – начальник отдела Национального центра нейрохирургии (Астана).

Орден "Құрмет"

Награды удостоены:

  • Зият Абдел – ведущий научный сотрудник Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева;
  • Аргын Бидайбаев – директор многопрофильной больницы Темиртау;
  • Нуржамал Бимаганбетова – заведующая отделением Джангельдинской районной больницы;
  • Павел Богославский – заместитель директора многопрофильной больницы №2 Караганды;
  • Сагит Имангазинов – профессор Медицинского университета Семей;
  • Лаура Исабекова – медицинский директор Поликлиники №5 Костаная;
  • Александр Колеснев – заведующий отделением Национального научного онкологического центра;
  • Ермагамбет Куатбаев – директор Городского кардиологического центра Алматы;
  • Амангельды Кулимбетов – профессор КазНМУ имени Асфендиярова;
  • Гульнара Мустафинова – директор департамента University Medical Center;
  • Рысты Нурланова – консультант Республиканского высшего медицинского колледжа;
  • Акмарал Савхатова – врач КазНИИ онкологии и радиологии;
  • Газиза Смагулова – руководитель кафедры Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова;
  • Дархан Сыбанбаев – директор Жамбылской многопрофильной центральной районной больницы;
  • Сауле Туруспекова – заведующая кафедрой КазНМУ имени Асфендиярова;
  • Райгуль Уалиева – заведующая лабораторией филиала Национального центра экспертизы по ВКО;
  • Константин Хаиров – руководитель хирургического блока Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Медаль "Ерен еңбегі үшін"

Награждены:

  • Женис Балжанов – заведующий отделением многопрофильной городской больницы №1 Астаны;
  • Олжас Бекарисов – директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Н.Д. Батпенова;
  • Мира Бердешева – главная медицинская сестра городской поликлиники №5 Уральска;
  • Алия Джумахаева – заместитель директора городской многопрофильной больницы №2 Астаны;
  • Серик Карибай – заведующий отделением Национального центра нейрохирургии;
  • Рамиль Мустафин – медицинский директор ТОО "Астана Эколайф";
  • Вячеслав Огай – профессор Национального центра биотехнологии;
  • Дмитрий Тё – заведующий отделением многопрофильной областной больницы Северо-Казахстанской области.

Медаль "Шапағат"

Награды получили:

  • Сая Амангелдіқызы – управляющий директор Национального центра детской реабилитации;
  • Александр Дигай – старший ординатор Национального научного онкологического центра;
  • Гулжазира Дюсекенова – руководитель службы областного перинатального центра области Абай;
  • Алексей Ким – врач Атырауской областной детской больницы;
  • Ермек Мухамедиев – директор Акмолинского областного центра крови;
  • Азамат Оразалинов – заведующий отделением многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Присвоено:

  • Валерию Бенберину – заместителю начальника отдела Больницы Медицинского центра Управления делами Президента.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

Присвоено:

  • Рахат Байгошкаровой – ветерану здравоохранения;
  • Жапырак Епеновой – директору Областного перинатального центра Мангистауской области;
  • Раушан Карабаевой – директору Больницы Медицинского центра Управления делами Президента;
  • Сауле Кисиковой – советнику директора Больницы Медицинского центра Управления делами Президента.

Всего государственными наградами и почетными званиями отмечены более 40 представителей системы здравоохранения Казахстана.

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