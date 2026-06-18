Глава государства наградил медицинских работников в преддверии профессионального праздника
Орденами, медалями и почетными званиями отмечены врачи, ученые, руководители медицинских организаций и специалисты здравоохранения из разных регионов страны.
Сегодня 2026, 13:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Один из крупнейших НПЗ России приостановил работу
- Казахстан накроют грозы и 38-градусная жара
- Прогноз погоды на июль 2026 в Казахстане: где ожидается жара до +46 градусов и сильные дожди
- Жара до +43 градусов и грозы: прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июня
- Стало известно, кто устроил пожар на детской площадке в Триатлон-парке Астаны