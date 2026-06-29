Глава государства наградил премьера Грузии орденом «Достык»

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе орденом «Достык», передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев назвал премьер-министра Грузии другом Казахстана, дальновидным лидером и государственным деятелем, преданным своему делу.

«Благодаря Вашему сильному руководству Грузия успешно проводит масштабные социально-экономические реформы, повышая благосостояние своих граждан, укрепляя свой международный авторитет и усиливая позиции в качестве ключевого регионального партнера. Уверен, что Грузия будет и впредь двигаться вперед по пути устойчивого развития, достигая новых высот как сильная и процветающая страна», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что Казахстан и Грузия связывают многовековые исторические отношения, общие культурные ценности и крепкие дружественные связи.

По словам Главы государства, в последние годы взаимодействие двух стран вышло на новый уровень: активно развивается политический диалог, увеличиваются объемы взаимной торговли, расширяется экономическое сотрудничество, а также укрепляется взаимодействие на международной арене.

«Казахский народ с особым уважением относится к богатой истории и уникальной культуре грузинского народа. Грузинская община является неотъемлемой частью нашего полиэтнического общества и служит своеобразным мостом между нашими странами», – сказал Президент.

В знак признания исключительного лидерства и значительного вклада в развитие казахстанско-грузинских отношений Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил Ираклию Кобахидзе орден «Достық» I степени.

Премьер-министр Грузии поблагодарил Президента Казахстана за высокую государственную награду и отметил, что воспринимает ее как признание крепкой дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее глава государства провели переговоры в узком составе. Приветствуя Ираклия Кобахидзе, Касым-Жомарт Токаев отметил, что данный визит имеет исключительно важное значение с точки зрения укрепления казахско-грузинского партнерства.