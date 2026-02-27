За значительный вклад в упрочение связей между двумя странами Касым-Жомарт Токаев вручил Александру Вучичу высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».

– Это символ огромной благодарности и особого уважения казахского народа Вам и народу Сербии. Искренне поздравляю Вас! Убежден, данная награда послужит дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Пусть крепнут узы дружбы между нашими народами! – сказал Глава Казахстана.

– Принимая орден «Алтын Қыран», я испытываю чувство гордости и высокой ответственности за дальнейшее упрочение наших отношений и совместную работу по обеспечению мира и стабильности. Пусть дружба между Сербией и Казахстаном крепнет во благо будущих поколений, – заявил Александр Вучич. Фото: Акорда Фото: Акорда

Президент Сербии подчеркнул, что для него большая честь получить эту награду, которую он считает свидетельством дружбы между народами и залогом дальнейшего укрепления двусторонних отношений в будущем