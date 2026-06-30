Глава государства напомнил о необходимости внедрения полноформатной системы e-Parlament
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о необходимости внедрения в стране полноформатной системы e-Parliament. Об этом он заявил на совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.
По словам главы государства, в условиях тотальной цифровизации и стремительного развития искусственного интеллекта Парламенту предстоит работать в ускоренном темпе.
"В эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта Парламенту придется работать в ускоренном темпе для оперативной адаптации национального законодательства к стремительно меняющейся международной реальности. Это критически важная задача, поскольку она будет определять готовность Казахстана к участию в глобальной конкуренции", – сказал Токаев.
Президент выразил надежду, что Парламент станет ведущим локомотивом технологического прогресса.
Токаев напомнил, что на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе в октябре прошлого года вновь поднимался вопрос о внедрении полноформатной системы e-Parliament.
"Если по уровню развития e-Government Казахстан в глобальных рейтингах уже входит в мировой топ-35, то становление и развитие электронного парламента потребует серьезных усилий", – подчеркнул Президент.
По словам главы государства, депутатам предстоит по-новому подойти к законотворческой деятельности, опираясь на прогнозную аналитику, моделирование экономических последствий и социальных рисков с использованием больших данных.
Президент также призвал выносить важные законопроекты на широкие общественные дискуссии с участием экспертов и представителей гражданского общества, активно используя цифровые инструменты.
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