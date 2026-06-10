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Глава государства направил поздравительную телеграмму Генерал-губернатору Канады

Сегодня 2026, 19:02
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Акорда Сегодня 2026, 19:02
Сегодня 2026, 19:02
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генерал-губернатору Канады Луизе Арбур.

Президент поздравил нового Генерал-губернатора Канады Луизу Арбур с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в ответственной государственной деятельностии, а народу Канады – благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана укреплению многогранного партнерства с Канадой и выразил готовность к тесному взаимодействию в интересах народов двух стран.

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