Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Дании
Сегодня 2026, 17:13
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Сегодня 2026, 17:13Сегодня 2026, 17:13
127Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фредерика X с национальным праздником Королевства Дания – Днем Конституции.
Президент Казахстана отметил особую значимость для народа Дании этого праздника как символа демократических ценностей, общественного согласия и устойчивого развития.
Глава государства также выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-датских отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фредерику X дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Дании – благополучия и процветания.
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