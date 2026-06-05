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Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Дании

Сегодня 2026, 17:13
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Акорда Сегодня 2026, 17:13
Сегодня 2026, 17:13
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фредерика X с национальным праздником Королевства Дания – Днем Конституции.

Президент Казахстана отметил особую значимость для народа Дании этого праздника как символа демократических ценностей, общественного согласия и устойчивого развития.

Глава государства также выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-датских отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фредерику X дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Дании – благополучия и процветания.

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