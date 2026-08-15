Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн.

Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран, – говорится в телеграмме.