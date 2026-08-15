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Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна

Президент отметил, что Казахстан высоко ценит многолетние дружественные отношения и взаимное уважение с Лихтенштейном.

15 Августа 2026, 11:01
АВТОР
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Акорда 15 Августа 2026, 11:01
15 Августа 2026, 11:01
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Фото: Акорда

Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн.

Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран, – говорится в телеграмме.

Президент пожелал Наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности,а дружественному народу Княжества – благополучия и процветания.

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