Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Италии
Сегодня 2026, 20:16
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и его соотечественников с национальным праздником – 80-летием Дня Республики.
Глава государства отметил особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией, основанного на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, и выразил уверенность, что многогранное сотрудничество двух стран будет и впредь поступательно развиваться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Маттарелле успехов в ответственной государственной деятельности, а итальянскому народу – благополучия и процветания.
Кроме того, по случаю национального праздника Глава нашего государства направил поздравительную телеграмму Председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.
