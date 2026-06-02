Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Италии

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и его соотечественников с национальным праздником – 80-летием Дня Республики.

Глава государства отметил особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией, основанного на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, и выразил уверенность, что многогранное сотрудничество двух стран будет и впредь поступательно развиваться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Маттарелле успехов в ответственной государственной деятельности, а итальянскому народу – благополучия и процветания.

Кроме того, по случаю национального праздника Глава нашего государства направил поздравительную телеграмму Председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.