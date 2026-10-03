Глава государства поздравил руководство Германии с Днем единства
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Фридриха Мерца с национальным праздником – Днем германского единства.
Глава государства отметил, что этот знаменательный день олицетворяет стойкость и созидательную силу Германии, ее уверенное движение по пути прогресса и процветания.
Президент также выразил искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные ему в ходе недавнего официального визита в Германию, и высоко оценил содержательный характер состоявшихся переговоров.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые в Берлине договоренности открывают новые возможности для углубления казахско-германского стратегического партнерства и реализации совместных проектов в приоритетных сферах.
Глава государства пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Фридриху Мерцу успехов в их ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Германии – благополучия и дальнейшего процветания.
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