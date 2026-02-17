Глава государства направил поздравление Генсеку Компартии Вьетнама
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент направил телеграмму поздравления Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного и надежного партнера в Юго-Восточной Азии, а также придают большое значение расширению стратегического партнерства, основанного на узах дружбы и взаимопонимания.
Президент выразил готовность совместными усилиями вывести многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.
Президент пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- "Чувствую огромную поддержку": Шайдоров обратился к болельщикам