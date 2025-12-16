  • 16 Декабря, 09:34

Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Австралии

В Сиднее во время теракта погибли более 10 человек.

Сегодня, 09:02
Akorda.kz Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. 

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час.

