Распоряжением Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заведующим Отделом инвестиций и торговли Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Распоряжением Главы государства Иманалиев Жандос Бахытбекович назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Нурлан Байбазаров, родившийся 10 октября 1975 года, прошёл впечатляющий путь от сотрудника Минфина до одного из ключевых государственных менеджеров страны. Выпускник Казахской государственной академии управления, он начал карьеру в Министерстве финансов РК, где работал с 1997 по 2003 годы.

В 2004 году Байбазаров присоединился к команде Банка Развития Казахстана, где за семь лет прошёл путь от начальника управления до директора департамента корпоративного развития и корпоративного секретаря. После этого занимал руководящие должности в крупнейших национальных компаниях — в числе которых "Қазақстан темір жолы", "КазМунайГаз Консалтинг" и "КазМунайГаз".

С 2013 по 2016 год Байбазаров возглавлял Департамент развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК, а затем более шести лет руководил Фондом развития промышленности.

В ноябре 2022 года он вновь вернулся в Банк Развития Казахстана, но уже в статусе председателя правления. Меньше чем через год, 5 октября 2023 года, Нурлан Байбазаров был назначен главой нацхолдинга "Байтерек" — ключевого института развития страны.

6 февраля 2024 года он получил портфель в правительстве, став заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК. На этом посту Байбазаров проработал до 21 декабря 2024 года.