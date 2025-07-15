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Глава государства назначил нового командующего ВВС

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Глава государства назначил нового командующего ВВС Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Распоряжением Главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ

Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

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