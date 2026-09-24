Президент назначил нового заместителя главы Минобороны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Даулета Бекманова заместителем министра обороны Республики Казахстан.

«Распоряжением Президента Бекманов Даулет Нысанхулович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Кто такой Даулет Бекманов

Фото: АО «Национальные информационные технологии»

Даулет Бекманов родился 20 ноября 1983 года в Узбекистане.

В 2004 году окончил университет «Мирас» по специальности «Информатика». В 2010 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в сфере информационных технологий. В 2007-2009 годах работал в АО «Национальные информационные технологии», где занимал должности ведущего специалиста ИТ-подразделения, главного менеджера и аналитика.

В 2009-2011 годах работал в ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения» в Астане.

В 2011-2012 годах занимал должности главного аналитика АО «Национальные информационные технологии», а также начальника управления по автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан.

В 2012-2013 годах работал начальником и руководителем управления контроля электронных услуг соответствующего комитета Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2014 году был заместителем директора Департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства Республики Казахстан по связи и информации.

В 2014-2016 годах возглавлял Управление контроля электронных услуг Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах занимал должности заместителя директора Департамента по развитию государственных услуг и директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2017 года по февраль 2020 года Бекманов занимал должность заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

С февраля 2020 года по май 2023 года возглавлял Комитет государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В мае 2023 года был назначен управляющим директором по оказанию государственных услуг АО «Казпочта». Эту должность занимал до июля 2025 года.

С июля 2025 года Даулет Бекманов возглавлял правление АО «Национальные информационные технологии».