Глава государства назначил Председателя Верховного Суда

\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u041a\u0430\u0441\u044b\u043c-\u0416\u043e\u043c\u0430\u0440\u0442 \u0422\u043e\u043a\u0430\u0435\u0432 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043b \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0412\u0435\u0440\u0445\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0421\u0443\u0434\u0430 \u0420\u041a.\r\n\r\n\u0022\u0423\u043a\u0430\u0437\u043e\u043c \u0413\u043b\u0430\u0432\u044b \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u041c\u0435\u0440\u0433\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432 \u0410\u0441\u043b\u0430\u043c\u0431\u0435\u043a \u0410\u043c\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u044c\u0434\u0438\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0412\u0435\u0440\u0445\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0421\u0443\u0434\u0430 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0022, \u2013 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438.\r\n