Глава государства назначил Председателя Верховного Суда

Сегодня 2026, 09:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 09:02
Сегодня 2026, 09:02
75
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Председателя Верховного Суда РК.

"Указом Главы государства Мергалиев Асламбек Амангельдинович назначен Председателем Верховного Суда Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх