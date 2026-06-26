Глава государства осмотрел ряд объектов в Щучинске

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске.

Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.

В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.

В парке Президент послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.