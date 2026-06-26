Глава государства осмотрел ряд объектов в Щучинске
Сегодня 2026, 17:57
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Сегодня 2026, 17:57Сегодня 2026, 17:57
68Фото: Акорда
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд объектов в Щучинске.
Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.
В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.
В парке Президент послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.
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