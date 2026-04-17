Глава государства особо отметил роль Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в панельной сессии «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» Анталийского дипломатического форума, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Глава государства особо отметил роль Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений

«Прежде всего, я хотел бы отметить ведущую роль, которую играет в этой части мира Турция под руководством выдающегося лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Считаю, что наши страны могут сыграть очень позитивную, я бы сказал, значительную роль в решении наиболее острых проблем, которые, к сожалению, периодически возникают в нашем регионе. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, мы с нетерпением ожидаем приезд Президента Эрдогана с государственным визит в Казахстан в следующем месяце», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу.

«Дипломаты, политики привыкли говорить, что все человечество находится на перепутье. Я помню, как бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан часто повторял: «Да, мы по-прежнему находимся на перепутье». И это никогда не изменится, если речь идет о снижении международной напряженности. Региональные конфликты сегодня выходят далеко за рамки регионов, они уже стали глобальными. Конечно, ООН – незаменимая, универсальная организация, и на каждое государство возлагается определенная ответственность. Все говорят о необходимости поддержки ООН. Это факт. Но все говорят и о том, что Организацию нужно не только поддерживать, но и реформировать. Да, это правда. Но будем предельно откровенными. Никто не верит, что это произойдет очень скоро, так как мы уже давно заявляем о реформах, изменениях и переформатировании ООН, но этого не происходит. Мы должны честно признать, что именно Совет Безопасности является главным элементом для реформирования ООН», – отметил Глава государства.