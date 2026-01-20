Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде отметил особое историческое, культурное и социально-экономическое значение региона, передаёт BAQ.KZ.

Президент напомнил, что предыдущие заседания курултая проходили в Улытау, Туркестане, Атырау и Бурабай, и подчеркнул символичность проведения нынешнего собрания именно в Кызылорде - регионе, который в народе называют "Сыр - Алаштың анасы".

"Для нашего народа этот край имеет особое значение. Недаром существует выражение "Сыр - Алаштың анасы". Расположенные здесь древние города - Ширик-Рабат, Жанкент, Сыганак, Алтынасар - свидетельствуют о том, что уже в глубокой древности на казахской земле существовала развитая городская цивилизация. Кызылорду по праву можно считать законным продолжением этих великих городов. Историческое значение этого города особенно велико ещё и потому, что сто лет назад он был столицей Казахстана, и именно здесь принимались судьбоносные решения для будущего страны", — сказал Президент.

Глава государства также отметил богатое культурное наследие региона, подчеркнув роль Сырдарьинского края в развитии жырауской, жыршыской и кюйской традиций, а также вклад выдающихся представителей трудовой славы.

Отдельно Президент остановился на социально-экономическом развитии Кызылординской области. По его словам, в последние годы регион демонстрирует устойчивый рост: увеличивается валовой региональный продукт, привлекаются инвестиции и реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Также Токаев отметил, что в области введены в эксплуатацию новые объекты энергетики, улучшено обеспечение населения качественной питьевой водой и газом, продолжается модернизация автомобильной, железнодорожной и авиационной инфраструктуры, включая запуск нового терминала аэропорта "Коркыт ата" и реконструкцию железнодорожных вокзалов.