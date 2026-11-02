Глава государства ознакомился с ходом реализации крупного инвестиционного проекта Qarmet

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе строительства новых коксовых батарей № 8 и № 9 на металлургическом комбинате Qarmet, сообщает пресс-служба Акорды.

Проект входит в число крупнейших инвестиционных инициатив компании и предусматривает создание современных коксовых мощностей. Строительство объектов сопоставимого масштаба на комбинате не осуществлялось на протяжении нескольких десятилетий. Генеральным технологическим партнёром проекта выступает компания ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation.

Общая проектная мощность двух новых батарей составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Каждая из них будет включать по 54 коксовые печи с камерами высотой 7,6 метра.

Ввод новых производственных мощностей позволит повысить надёжность обеспечения доменного производства собственным коксом, стабилизировать качество продукции и повысить уровень экологической безопасности предприятия.

Новые батареи заменят устаревшее оборудование, построенное ещё в 1960–1970-х годах. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Кроме того, реализация проекта станет основой для создания первого в Казахстане углехимического комплекса, ориентированного на глубокую переработку продуктов коксования.