Глава государства ознакомился с ходом реализации крупного инвестиционного проекта Qarmet
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Главе государства Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе строительства новых коксовых батарей № 8 и № 9 на металлургическом комбинате Qarmet, сообщает пресс-служба Акорды.
Проект входит в число крупнейших инвестиционных инициатив компании и предусматривает создание современных коксовых мощностей. Строительство объектов сопоставимого масштаба на комбинате не осуществлялось на протяжении нескольких десятилетий. Генеральным технологическим партнёром проекта выступает компания ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation.
Общая проектная мощность двух новых батарей составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Каждая из них будет включать по 54 коксовые печи с камерами высотой 7,6 метра.
Ввод новых производственных мощностей позволит повысить надёжность обеспечения доменного производства собственным коксом, стабилизировать качество продукции и повысить уровень экологической безопасности предприятия.
Новые батареи заменят устаревшее оборудование, построенное ещё в 1960–1970-х годах. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
Кроме того, реализация проекта станет основой для создания первого в Казахстане углехимического комплекса, ориентированного на глубокую переработку продуктов коксования.
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