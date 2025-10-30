  • 30 Октября, 20:27

Глава государства ознакомился с культурным наследием Кызылординской области

Токаев посетил историко-краеведческий музей Кызылординской области.

Президент ознакомился с историко-культурным наследием региона, осмотрел залы, посвященные археологии, этнографии, прошлому и современной жизни Казахстана, передает BAQ.KZ.

Здание музея было построено летом нынешнего года. Для посетителей открыты 12 тематических залов. В настоящее время музейный фонд насчитывает около 70 тысяч экспонатов.

