Глава государства ознакомился с культурным наследием Кызылординской области
Токаев посетил историко-краеведческий музей Кызылординской области.
Сегодня, 19:01
Президент ознакомился с историко-культурным наследием региона, осмотрел залы, посвященные археологии, этнографии, прошлому и современной жизни Казахстана, передает BAQ.KZ.
Здание музея было построено летом нынешнего года. Для посетителей открыты 12 тематических залов. В настоящее время музейный фонд насчитывает около 70 тысяч экспонатов.
