Глава государства ознакомился с проектом "Көк шалғын" в Кокшетау
Новый туристический маршрут и озеленение.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом формирования единого общественного пространства "Көк шалғын" в Кокшетау, передает BAQ.KZ.
Концепция предусматривает объединение ключевых городских мест – парка Вечного огня, аллеи Славы, площади Независимости и улицы Сагдиева – в единый туристический маршрут с целостным архитектурным и дизайнерским решением.
По словам акима Кокшетау Ануара Кумпекеева, проект включает комплексное озеленение, установку системы автоматического полива, сухих фонтанов, декоративной подсветки и современной городской мебели. Пространство будет органично связано с набережной "Жаңа жағалау" и озером Копа, формируя комфортную среду для жителей и гостей города. Общая площадь благоустройства и озеленения составила около 7,5 гектара.
Президент был проинформирован, что в рамках общереспубликанской акции "Таза Қазақстан" в Кокшетау уже высажено более 7 тысяч деревьев, а до конца года их количество достигнет 11 тысяч.
Затем Президент осмотрел новую набережную, введенную в эксплуатацию в июне 2025 года.
