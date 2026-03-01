Касым-Жомарт Токаев встретился в студии «Қазмедиа орталығы» с представителями молодежных организаций, принимавшими активное участие в агитационной кампании в рамках республиканского референдума, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул значимость вошедшего в историю дня референдума и выразил признательность молодым людям.

– Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции – главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных, – сказал Глава государства.

Президент обратил внимание на то, что новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. По его словам, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект.