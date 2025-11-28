На расширенной встрече с участием представителей исполнительной власти всех уровней, в том числе 80% акимов сельских округов, Глава государства подчеркнул стратегическую важность развития села и роль местных руководителей в этом процессе, передает BAQ.kz.

По словам Президента, состояние сельских территорий напрямую влияет на благополучие страны, ведь именно аул является фундаментом казахстанской идентичности.

"Сегодняшняя встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней нашей страны, имеет особое значение. Здесь присутствует и подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе. Тема, действительно, крайне актуальна. Положение дел на селе – это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны. Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи, всегда имеют особую значимость", - отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что аким — это, прежде всего, государственный служащий, который ежедневно взаимодействует с людьми и должен обладать высокой компетентностью, глубоким пониманием сельской специфики и запросов жителей.

В ходе встречи были заслушаны выступления нескольких акимов. Президент поручил внимательно изучить их предложения и использовать их при формировании дальнейшей политики развития сельских территорий.